PJ deteve jovem de 18 anos por abuso sexual e pornografia de menores na Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve esta quinta-feira um jovem de 18 anos, indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças e de um crime de pornografia de menores de que foi vítima uma menor de 13 anos, que conheceu nas redes sociais.

«Após contacto em ambiente digital, onde trocaram imagens íntimas, conheceram-se pessoalmente vindo a combinar encontros durante os quais vieram a ocorrer os atos sexuais de relevo», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

A Judiciária acrescenta que os alegados abusos foram praticados em janeiro e fevereiro deste ano, «no interior de casas abandonadas, tanto na cidade de Alenquer como da Guarda, onde o suspeito foi encontrado na companhia da vítima».

«O inquérito teve origem numa pronta e eficaz comunicação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR da Guarda, quando procediam a diligências no âmbito de uma comunicação de desaparecimento da menor em causa», acrescenta a PJ, segundo a qual esta colaboração permitiu «uma célere e bem-sucedida intervenção da PJ, levando à detenção do suspeito».

O detido vai ser presente esta sexta-feira ao Tribunal da Guarda para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.