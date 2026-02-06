A obra reúne as crónicas publicadas, mensalmente, neste jornal durante seis anos. “Entre si e os seus leitores deambularam personagens, a mudança do tempo e das paisagens, o mais secreto de um património enclausurado no seu olhar contemplativo e a estrutura arquitetável e obsessiva com que se procura um sentido para a vida», escreve Jorge Velhote no prefácio do livro. N’O INTERIOR, Maria Afonso, professora de História na Secundária Afonso de Albuquerque, escreveu sobre lugares, canções, cinema, literatura, poesia e arte, mas também sobre a melancolia, a família, os amigos, as viagens e a cidade. «As crónicas de Maria Afonso são inesperadas. Fulminam os sentidos. Reenviam o desassossego inexplicável, com que encaramos inquietos o divino, para o âmago mais devastador da vocação da poesia», lê-se ainda no prefácio de Jorge Velhote.
Maria Afonso edita livro com crónicas publicadas n’O INTERIOR
Maria Afonso, antiga colaboradora de O INTERIOR, apresenta no sábado (16 horas), na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, o livro “A Inutilidade das Coisas”.
Deixe comentário