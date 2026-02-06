Belmonte ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil até domingo

A Câmara de Belmonte ativou esta sexta-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido «às previsões meteorológicas adversas e aos riscos expectáveis para o concelho».

A autarquia declarou ainda a situação de alerta de âmbito municipal, que vigora até às 23h59 de domingo, «podendo ser prolongada, alterada ou revogada em função da evolução da situação» meteorológica.

O município, o único do distrito de Castelo Branco que não foi abrangnido pelo estado de calamidade, justifica estas medidas com a possibilidade de ocorrência de situações de «inundações em meio urbano, com vias intransitáveis; quedas de árvores e estruturas provisórias; derrocadas de edifícios devolutos ou muros de suporte; deslizamento de terras; transbordo de linhas de água; ou abertura de buracos e decência de pavimentos nas vias rodoviárias».

Até domingo, vão estar disponíveis «todos os recursos das unidades orgânicas do município para apoio ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), nas vertentes de prevenção, mitigação, resposta e recuperação», tal como «todos os colaboradores do SMPC e restantes serviços municipais, conforme as necessidades».

A Câmara de Belmonte, presidida pelo independente António Luís Beites, está também a reforçar a «monitorização e desobstrução preventiva de linhas de água com acumulação de detritos, bem como dos sistemas de escoamento e drenagem».