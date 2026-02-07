Covilhã celebra hoje o Dia Nacional da Panela no Forno

A Confraria Gastronómica da Cherovia e da Panela no Forno da Covilhã promove, este sábado, a segunda edição do Dia Nacional da Panela no Forno da Covilhã. A iniciativa decorre no mercado municipal da “cidade-neve” entre as 12h30 e as 14h30.

Haverá degustação gratuita da panela no forno, um prato tradicional e identitário da gastronomia covilhanense, mas também animação musical e com o apoio do município. Na prova estarão representados os restaurantes “O Pataco”, “Pé de Salsa” e “Núcleo do Sporting”.

Este Dia Nacional marca o arranque do Festival Gastronómico da Panela no Forno, integrado no evento “Carnaval da Neve”, que contará com a participação de dez restaurantes aderentes: “Paço 100 Pressa”, “Porta 32”, “Tranca da Barriga”, “Restaurante D’A Beira” (Covilhã Country Club), café restaurante “O Pataco”, “Taberna A Laranjinha”, “Charme”, “Cheeky Bistro”, restaurante da Pousada Serra da Estrela e “Vista Serra da Estrela”, da Varanda dos Carqueijais.