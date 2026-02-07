A cantora e compositora portuguesa Milhanas atua no sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG).
Com 25 anos, a jovem intérprete tem-se destacado pela intensidade e autenticidade das suas composições, abordando a introspeção através do jazz, gospel e música moderna. Profundamente influenciada pela literatura portuguesa, lançou os seus primeiros singles em 2021. Em maio de 2023 editou o álbum de estreia “De Sombra a Sombra”, uma exploração poética dos desafios da alma, onde se destacou o single “Eu de Prosa”, com alusões a Amália Rodrigues. No final de 2024, Milhanas lançou o single “Algo Mais”.
Milhanas esta noite no TMG
