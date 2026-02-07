Eixo TCT cortado na Covilhã devido a abatimento do piso

O trânsito está totalmente cortado no Eixo TCT, na Covilhã, entre o cruzamento da Rua Conde José Calheiros (acesso ao Refúgio) e a Rua Grupo Recreativo Refugiense, devido ao abatimento do piso da estrada, informou a Câmara da Covilhã.

A medida destina-se a permitir a realização de trabalhos de reparação e vai vigorar pelo tempo necessário para a intervenção, acrescenta o município. Os percursos alternativos são, no sentido Covilhã-Boidobra: Eixo TCT – virar à direita para a Rua Conde José Calheiros – virar à esquerda para rua Grupo Recreativo Refugiense (atravessar o Refúgio) até ao cruzamento com o Eixo TCT.

No sentido Boidobra-Covilhã: Eixo TCT – virar à esquerda para o Grupo Recreativo Refugiense (atravessar o Refúgio), virar à direita para a rua Conde José Calheiros até ao cruzamento com o Eixo TCT.

Para os pesados, as alternativas são Alameda Pêro da Covilhã – virar à direita para a rua Grupo Recreativo Refugiense (atravessar o Refúgio) até ao cruzamento com o Eixo TCT (sentido Covilhã-Boidobra) e Eixo TCT – virar à esquerda para o Grupo Recreativo Refugiense (atravessar o Refúgio), continuar até ao cruzamento com a Alameda Pêro da Covilhã (sentido Boidobra-Covilhã).