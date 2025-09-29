Move Beiras organiza “Música a Bordo” no comboio regional entre a Covilhã e a Guarda

No próximo domingo, 5 de outubro, a associação Move Beiras vai organizar a segunda edição da iniciativa “Música a Bordo” no comboio regional entre a Covilhã e a Guarda. O objetivo é «dinamizar e conjugar a cultura com o comboio como um meio de transporte sustentável», segundo a associação.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a banda da Covilhã e com a Comboios de Portugal (CP). O comboio parte da Covilhã pelas 15h55 e chegada à Guarda pelas 16h34. Pelas 17h43 inicia o percurso de regresso.

Os bilhetes poderão ser adquiridos, antecipadamente, de forma online junto do site da CP ou nas bilheteiras ou usar o passe ferroviário. A aquisição do bilhete de comboio dá oportunidade de assistir ao Concerto a bordo.