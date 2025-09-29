Detido homem de 38 anos por suspeita de violência doméstica em Gouveia

A GNR deteve um homem de 38 anos, no concelho de Gouveia, por suspeita de violência doméstica no concelho de Gouveia, numa investigação que resultou ainda na detenção de outro homem, de 46 anos, por posse de arma proibida.

Os dois suspeitos foram detidos na quinta-feira por elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e a mandados de busca, que culminaram na detenção de um segundo indivíduo, de 46 anos, em flagrante delito, por posse de arma proibida.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Gouveia. O suspeito de violência doméstica ficou sujeito à medida de coação de proibição de se aproximar da vítima num raio de mil metros, controlada por pulseira eletrónica.