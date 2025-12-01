“Guarda, Cidade Natal” já abriu portas

A Guarda volta a ser a ‘Cidade Natal’ a partir de hoje e até 6 de janeiro, Dia de Reis, mais quinze dias do que o habitual.

O evento de animação natalícia da cidade mais alta decorre durante mais de um mês, o que acontece pela primeira vez após a autarquia ter encontrado uma alternativa para realizar a festa da passagem de ano, que se mudará para o largo do mercado municipal.

O “Guarda, Cidade Natal” abriu portas há pouco, com a ligação da iluminação natalícia, a chegada do Pai Natal e a atuação de um coro de gospel. A Praça Velha conta a partir de hoje com a árvore de Natal, o carrossel parisiense, o comboio e a casa do Pai Natal, mas também o Mercadinho de Natal e um mercadinho social, onde as associações vão partilhar com a comunidade o que fazem de melhor e ajudar a quem mais precisa.