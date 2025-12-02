Sociedade

Despiste na A25 provoca dois feridos ligeiros

2 Dezembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

Um despiste de um veículo ligeiro na A25, sentido Guarda – Celorico da Beira, provocou esta manhã dois feridos ligeiros ao quilómetro 152,8. Tratam-se de dois homens, um de 37 e outro de 32 anos, e foram transportados para o Hospital da Guarda.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom