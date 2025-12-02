Vítima mortal de despiste em Lisboa estudava no Politécnico da Guarda. IPG decreta luto académico

A Associação Académica da Guarda (AAG) decretou luto académico até quarta-feira pelo falecimento de Tomasia Moreira, estudante de Contabilidade na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG).

A aluna, de nacionalidade angolana, é uma das vítimas mortais do despiste de um automóvel, em Lisboa, na madrugada do último domingo.

«A Tomasia marcou a nossa comunidade pela sua presença, amizade e dedicação, deixando uma lembrança duradoura entre todos os que com ela conviveram», escreveu a AAG nas redes sociais, endereçando «à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências, unindo-se ao luto de todos os que a conheceram».

Também a Associação de Estudantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa apresentou «as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas», manifestando a sua «solidariedade e apoio».

O carro ardeu por completo na sequência do acidente, tendo falecido carbonizados os seis ocupantes que seguiam no interior. Eram todos estudantes do ensino superior, com idades compreendidas entre os 19 e 21 anos. Entre as vítimas está também a irmã de Tomasia, Flora Moreira.

De acordo com as autoridades, a viatura, um BMW, despistou-se na Avenida das Forças Armadas, na saída para Sete Rios, em Lisboa. O alerta foi dado pelo agente da PSP que estava a fazer segurança à embaixada dos Estados Unidos da América, situada a poucos metros do local do sinistro.

O polícia testemunhou que viu o carro a embater no passeio e ser projetado vários metros. Ainda tentou prestar auxílio, mas o automóvel incendiou-se e já nada pôde fazer.