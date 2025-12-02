22 trabalhadores deverão ser despedidos da fábrica têxtil Dielmar

Durante este mês deverá ser concluído o despedimento coletivo na fábrica têxtil Dielmar, em Alcains (Castelo Branco), onde o Grupo Valérius deverá despedir 22 trabalhadores (cerca de 15 por cento dos funcionários).

A confirmar-se o despedimento coletivo, a fábrica têxtil Dielmar ficará com cerca 120 trabalhadores.

Recorde-se que em 2022 a Dielmar estava em insolvência e foi comprada pelo Grupo Valérius. No ano seguinte foram anunciados lucros, mas nos últimos meses a redução de encomendas tem afetado o setor de forma generalizada em Portugal.