22 trabalhadores deverão ser despedidos da fábrica têxtil Dielmar

2 Dezembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Durante este mês deverá ser concluído o despedimento coletivo na fábrica têxtil Dielmar, em Alcains (Castelo Branco), onde o Grupo Valérius deverá despedir 22 trabalhadores (cerca de 15 por cento dos funcionários).
A confirmar-se o despedimento coletivo, a fábrica têxtil Dielmar ficará com cerca 120 trabalhadores.
Recorde-se que em 2022 a Dielmar estava em insolvência e foi comprada pelo Grupo Valérius. No ano seguinte foram anunciados lucros, mas nos últimos meses a redução de encomendas tem afetado o setor de forma generalizada em Portugal.

