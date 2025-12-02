Empresa espanhola compra Data Center da Covilhã por 120 milhões de euros

A empresa espanhola de investimento em infraestrutura Asterion Industrial Partners vai comprar o Altice Portugal do Covilhã Data Center Campus, por 120 milhões de euros. Um equipamento com 6,8 megawatts (MW) de capacidade instalada e um ‘design’ modular que permite uma expansão significativa.

O centro de dados permite adicionar até 75 MW através de novos módulos integrados no campus existente e dispõe da possibilidade de atingir aproximadamente 175 MW em terrenos adjacentes que já contam com fornecimento eletrificado garantido. A estrutura pode atender tanto o mercado português, como os operadores europeus da área de Inteligência Artificial (IA) que necessita de infraestrutura de computação de alto desempenho.

A Altice Portugal continuará a ser o principal cliente do centro de dados da Covilhã ao abrigo de um contrato de serviços a longo prazo, para reforçar uma aliança estratégica que proporciona continuidade e visibilidade a ambas as partes.