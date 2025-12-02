UEPS realiza exercício na Guarda com 200 elementos esta quarta-feira

A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR vai realizar o exercício “Multirriscos atempo 2025” esta quarta-feira, no município da Guarda.

O exercício surge no âmbito do projeto europeu INTERREG ATEMPO (Assistência Transfronteiriça de Emergências no âmbito do POPTEC 2021-2027), e tem como finalidade aumentar a resiliência territorial face aos riscos naturais da zona transfronteiriça entre Portugal e as comunidades autónomas de Castela e Leão e da Galiza, visando a sua preparação para operações de resposta e intervenção em cenários de catástrofe.

Deverão estar na Guarda 200 elementos de diferentes de diferentes entidades nacionais e espanholas, e será conduzido na zona envolvente da Barragem do Caldeirão, no Município da Guarda.

Trata-se de um simulacro de um acidente rodoviário, nomeadamente um despiste de um veículo pesado de transporte de passageiros, de onde resultará um cenário multivítimas. Seguir-se-á um incêndio rural que atingirá um parque eólico e será necessário fazer um resgate, recorrendo a manobras de cordas.

A parceria transfronteiriça é liderada pela Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) e integra diversas entidades, incluindo: a GNR; a Universidade da« Coruña; a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho; a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; o Instituto Nacional de Emergência Médica; a Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal da Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio da Junta de Castilla y León de Espanha e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).