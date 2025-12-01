João Morgado nomeado para o Dublin Literary Award

O romancista covilhanense João Morgado foi nomeado para o Dublin Literary Award com a edição inglesa do romance biográfico “Dust in the Gale – The turbulent life of Vasco da Gama”.

É a primeira nomeação internacional do autor de 60 anos, que concorre com a tradução de “Índias” (Clube do Autor), romance biográfico sobre Vasco da Gama, com tradução de José Godinho e o apoio do Instituto Camões e da Volf Entertainment.

«É uma honra extraordinária ver o meu trabalho sobre Vasco da Gama atravessar oceanos, tal como o próprio navegador o fez há mais de cinco séculos», refere João Morgado, numa nota enviada a O INTERIOR.

Instituído em 1994, o Dublin Literary Award, patrocinado pelo Dublin City Council, é o prémio literário mais valioso do mundo para uma obra de ficção individual, no valor de 100.000 euros.

“Dust in the Gale – The turbulent life of Vasco da Gama”, publicado nos Estados Unidos pela Underline Publishing, integra uma lista de 69 títulos nomeados por 80 bibliotecas de 36 países.

A pré-seleção, de até 20 títulos, do Dublin Literary Award será anunciada a 17 de fevereiro de 2026 e a lista final de seis obras será divulgada a 07 de abril.

O vencedor do 31º Dublin Literary Award será conhecido a 21 de maio, durante o Festival Internacional de Literatura da capital irlandesa.

“Índias”, “Cemitério de Pardais”, “Cabral – O Desconhecido”, “Contos de Macau”, “Vera Cruz” e “Diário dos Infelizes”, são algumas das obras já publicadas por João Morgado, que é membro do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e integra o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina (Brasil).

A sua investigação sobre Pedro Álvares Cabral valeu-lhe ser distinguido, no Brasil, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural.