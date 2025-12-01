Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo com entrada livre esta segunda-feira

O Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo, em Figueira de Castelo Rodrigo, tem entrada livre esta segunda-feira, dia em que se comemora a Restauração da Independência de Portugal, em 1640.

A medida foi tomada pela Câmara figueirense tendo em conta «a importância do momento, assim como devido ao forte impacto que todos os eventos associados tiveram na área do atual concelho de Figueira de Castelo Rodrigo».

O espaço museológico é inteiramente dedicado ao período da Restauração da Independência, com principal incidência na Batalha de Castelo Rodrigo, travada a 7 de julho de 1664, durante a Guerra da Restauração, nas proximidades de Mata de Lobos, onde as tropas portuguesas, lideradas pelo general Pedro Jacques de Magalhães, derrotaram o exército castelhano comandado pelo Duque de Osuna.

«O Centro Interpretativo retrata e demonstra, tanto no espaço como no tempo, através de diversos elementos físicos e digitais, os acontecimentos vividos à época, onde assume particular destaque a ilustre Batalha de Castelo Rodrigo», recorda a autarquia de Figueira de Castelo Rodrigo.