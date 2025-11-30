São Romão empata líder Guarda FC

E à 9ª jornada o Guarda FC perdeu pontos pela primeira vez na Iª Liga Distrital da AF Guarda. Aconteceu este domingo na visita ao São Romão, onde o líder do campeonato empatou 0-0. Quem aproveitou foi o Figueirense, que alcançou a equipa da sede do distrito na frente após vencer 4-0 em Vila Cortês do Mondego.

Está, assim, relançada Iª Liga Distrital. Nos restantes jogos, o Vilanovenses recebeu e derrotou o Vila Franca das Naves por 3-0, o Fornos de Algodres empatou em golos em Aguiar da Beira e o Sp. Sabugal foi ganhar 3-1 a Trancoso.

O Sp. Mêda fez o mesmo em Foz Côa, mas por 5-1, e o Sp. Celoricense foi empatar 0-0 a Vilar Formoso.