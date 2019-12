Covilhã: Amianto nas escolas preocupa autarcas

O vereador Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, e a vereadora com o pelouro da educação Regina Gouveia mostraram a sua preocupação com a presença de amianto nas escolas do concelho durante a última reunião do executivo covilhanense.

Enquanto o vereador centrista questionou à maioria socialista sobre qual o «ponto de situação» relativamente a este problema, Regina Gouveia sublinhou que o município já fez o «levantamento de todas as escolas com esta substância», tendo enviado a informação para a Direção-Geral da Educação. Segundo a vereadora, já foi também «solicitada informação» junto da tutela sobre as necessárias intervenções. Regina Gouveia relembrou que no Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve já se iniciaram trabalhos para a remoção, restando ainda as coberturas na Escola Pêro da Covilhã, que aguardam o agendamento da intervenção pelo Governo.