Figueira de Castelo Rodrigo: Reabertura da ferrovia até Barca d’Alva reclamada por mais de 13.500 pessoas

Mais de 13.500 pessoas já subscreveram a petição pública em defesa da requalificação e reativação da Linha Ferroviária do Douro até Barca d’Alva, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, com subsequente ligação a Espanha.

A iniciativa foi lançada em junho pela Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (LADPM) e pela Fundação Museu do Douro com o objetivo de recolher as 4.000 assinaturas necessárias para levar o abaixo-assinado à discussão na Assembleia da República. «A reação das pessoas foi absolutamente notável e consubstancia-se numa adesão massiva a esta causa», adiantou o presidente da LADPM, António Filipe, segundo o qual os promotores estão agora «mais convencidos da urgência e relevância» da iniciativa. «A Linha do Douro é fio condutor de quatro destinos classificados como património mundial pela UNESCO (Porto, Douro, Côa e Salamanca). A sua memorização ou desaparecimento constituiria uma séria ameaça ao estatuto que o Alto Douro Vinhateiro (ADV) conquistou», justificou.

A petição pública pede aos deputados para «ponderarem e promoverem que seja devidamente contemplado na versão final do Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), ou em outro instrumento público adequado, o investimento na reabertura, requalificação e modernização de toda a Linha do Douro, até Barca d’Alva». Nesse sentido, os promotores defendem que seja «assegurado o investimento na ligação entre Barca d’Alva e La Fuente de San Esteban, na província de Salamanca (Espanha)». Esta ligação internacional foi encerrada a 1 de janeiro de 1985 e o lanço entre Pocinho e Barca d´Alva fechou em 18 de outubro de 1988.