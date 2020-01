Atelier de Arquitetura vence Concurso de Montras da Guarda

O Atelier de Arquitetura, localizado no nº12 da Rua Francisco de Passos, foi o grande vencedor da 5ª edição do Concurso de Montras de Natal 2019, uma iniciativa promovida pelo Município da Guarda e pela Associação Empresarial da Região da Guarda- NERGA.

O vencedor totalizou uma pontuação de 205 pontos do júri, a que se juntou 1406 pontos, da votação online. O prémio para o primeiro lugar do concurso foi de 1000 euros. Em segundo lugar na tabela ficou a Padaria do Mileu, que reuniu 191 pontos do júri e 1432 pontos online. Na terceira posição ficou a Farmácia Avenida do Mileu, com 216 pontos atribuídos pelo júri e 1236 pontos obtidos online.

Os prémios foram entregues pela organização ontem, durante um jantar de encerramento da campanha NerNatal.