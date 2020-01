Autarquia de Manteigas cria programa de apoio a “Lojas com História”

Na última reunião do executivo manteiguense foi aprovado o procedimento do «regulamento municipal de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local – “Lojas com história”».

Este novo projeto, segundo Esmeraldo Carvalhinho, presidente da autarquia, «pretende reconhecer a importância do comércio tradicional e criar mecanismos para a sua proteção e desenvolvimento». No âmbito desta iniciativa – que está ainda em fase de redação do regulamento – já foi realizado «um processo de reconhecimento do valor das lojas tradicionais do concelho, que contribuíram para a sua sustentabilidade». Embora o projeto esteja ainda em fase embrionária, há já pelo menos seis estabelecimentos sinalizados e passíveis de beneficiar desta medida. O procedimento foi aprovado por maioria, apenas com o voto contra da vereadora independente Irene Leitão.