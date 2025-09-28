ACAPO tem novas instalações na Guarda

O Núcleo da Guarda da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) inaugurou este sábado as novas instalações, no Quarteirão Associativo do Torreão, na sequência de um protocolo assinado com a Câmara da Guarda. «Um espaço moderno, acolhedor e acessível que poderá proporcionar novas dinâmicas» a esta organização que, há muitos anos «pugnava por melhores condições para os mais de 50 invisuais espalhados um pouco por todo o concelho e distrito», referiu Emanuel Cardoso, Presidente da Delegação de Viseu e Núcleo da Guarda. No novo espaço, para além das atividades habituais «os nossos Associados poderão também aventurar-se em outras atividades que contribuem para o seu bem-estar físico e mental», sublinhou. (com fotogaleria)