Júlio Resende apresenta “Fado Jazz – Filhos da Revolução” em Gouveia

O mais recente espetáculo do pianista e compositor Júlio Resende, “Fado Jazz – Filhos da Revolução”, vai ser apresentado no Teatro Cine de Gouveia no domingo (21h30).

Na sequência do álbum anterior, este último trabalho representa uma viagem pela alma musical portuguesa e é uma celebração da liberdade, dos 50 anos do 25 de abril e da relação com África, aprofundando a dialética entre o fado e jazz). Com música original composta por Júlio Resende, colaborou neste álbum Salvador Sobral no tema “A Casa Dela”. O concerto vai incluir um gesto inédito: sendo Júlio Resende o único artista autorizado a utilizar a voz da Amália Rodrigues nos seus espetáculos, o público poderá contar com um dueto impossível entre ele próprio e a extraordinária diva do Fado na canção “Medo”. Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa), André Rosinha (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria e percussão) acompanham Júlio Resende (piano) neste espetáculo.