Município de Manteigas assina protocolo com Associação Dignitude

O município de Manteigas ampliou as medidas de apoio aos grupos sociais mais desfavorecidos com a adesão ao Programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, promovido pela Associação Dignitude.

Segundo a autarquia, as medidas sociais atribuídas através de um regulamento específico de concessão de apoio financeiro à aquisição de medicamentos para ajudar os munícipes com menores recursos económicos foram «reforçadas e ampliadas» com a celebração de um protocolo com a Associação Dignitude. As condições de acesso, a formalização da candidatura e o processo de atribuição dos apoios podem ser consultados no Balcão Único Municipal ou no portal do município serrano.