Eduardo Lourenço, Ladislau Patrício e Helga Moreira em destaque na BMEL

Os autores Eduardo Lourenço, Ladislau Patrício e Helga Moreira são o tema da sexta edição do projeto “A Terra da Escrita”, desenvolvido pela Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) junto dos alunos das escolas do concelho da Guarda.

A vida e obra destes escritores será divulgada através de exposições, visitas guiadas, conversas, oficinas, visitas a uma tipografia, conversas e encontros com autores. As atividades começaram na terça-feira como uma sessão dedicada ao também médico Ladislau Patrício (1883-1967), que foi diretor do Sanatório Sousa Martins, e dirigida a alunos do 3º ciclo do ensino básico e secundário. No dia 28 abre ao público a exposição “Ladislau Patrício entre a Saúde e a Escrita”. A 5 e 6 de fevereiro, António Pedro Pita, professor catedrático da Universidade de Coimbra, conversará com alunos do secundário Eduardo Lourenço. Nos dias 19 e 20 de março a autora Helga Moreira estará na BMEL para um encontro e uma conversa sobre a sua obra com os estudantes da Guarda.