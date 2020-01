Serra da Estrela: Aldeias de Montanha em exposição na Guarda

O café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) acolhe até 29 de fevereiro uma exposição dedicada às Aldeias de Montanha.

Segundo o TMG, a exposição “A pensar alto nas Aldeias de Montanha” retrata «momentos de festa nas Aldeias de Montanha onde a cocriação e o envolvimento comunitário fazem a diferença, proporcionando aos visitantes momentos de pura imersão na identidade local». A mostra, com entrada livre, é organizada pela Câmara Municipal da Guarda e pela ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede Aldeias de Montanha. Esta rede reúne várias freguesias serranas dos concelhos da Guarda, Seia, Gouveia e Manteigas cujas populações mantêm ainda hoje as tradições de sempre.