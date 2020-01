Belmonte procura novos talentos da música

Estão a decorrer até dia 31 deste mês, em Belmonte, as inscrições para a quinta edição do concurso “À Procura de Novos Talentos”, um desafio aberto a bandas e artistas individuais amadores da região e do país.

Os interessados devem preencher o formulário online em https://cm-belmonte.pt/adnt/ e enviar uma maquete de um tema original ou de uma versão de um tema de outrem. A participação no concurso é gratuita, adianta o município, que organizada o concurso. Posteriormente, cada banda ou artista atuará em data a definir durante o mês de fevereiro consoante a ordem de chegada das inscrições, sendo o júri constituído por um membro do executivo e representantes da Escola de Música, das Bandas Filarmónicas de Caria e de Belmonte, bem como uma personalidade ligada ao mundo da música e/ ou rádio. O vencedor vai atuar nas Festas de Belmonte 2020 e recebe 500 euros. Haverá também um prémio excecional de 250 euros para o melhor grupo do concelho de Belmonte, não cumulativo caso seja o vencedor do concurso.