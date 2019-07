Modernização do troço ferroviário Guarda-Cerdeira do Côa vai custar 8,7 milhões de euros

A modernização da Linha da Beira Alta deu mais um passo esta sexta-feira com a consignação da obra no troço Guarda-Cerdeira do Côa. A empreitada foi adjudicada à Teixeira Duarte por cerca de 8,7 milhões de euros e tem um prazo de dez meses.

O auto de consignação foi assinado na estação da Guarda, onde também lançado o concurso publico para a modernização do troço Pampilhosa-Stª Comba Dão, que inclui a construção da ligação ferroviária entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, denominada de Concordância da Mealhada. Esta intervenção vai motivar o encerramento total da via durante nove meses.

A cerimónia contou com a presença do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, bem como do coordenador europeu para o Corredor Atlântico, o italiano Carlo Sequi. Aos jornalistas, o governante recusou falar sobre a anunciada crise dos combustíveis e garantiu que Portugal vai cumprir os prazos para concluir os projetos do Ferrovia 2020 para não ter que devolver fundos comunitários não usados à União Europeia.