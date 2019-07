Romaria Cultural invade centro da cidade de Gouveia

A Romaria Cultural invade o centro de Gouveia entre amanhã e domingo com concertos, teatro, performances e sessões de cinema ao ar livre.

O evento é organizado pela GO Romaria, uma associação local sem fins lucrativos, e começa esta sexta-feira com a peça “Escuridão Bonita”, da produção UmColetivo, e a performance orgânica e misteriosa “Alento: Emersão”, da autoria do coreógrafo e bailarino Pedro Ramos. Segue-se a música de Fuzzil, Soul of Anubis e o DJ set do radialista António Freitas (Antena 3). No sábado sobem ao palco os históricos Peste & Sida, cabendo a Nuno Calado (Antena 3) fechar a noite com um DJ set. A iniciativa também jogos recreativos, música eletrónica (Le Cirque du Freak e Náinetin ou Ford), um concerto ao pôr-do-sol pelo duo Paisiel (um projeto de João Pais Filipe e Julius Gabriel), fado, cinema ao ar livre (escolhas do Cine Eco) e atuações de associações recreativas e culturais do concelho. Para domingo está agendada a atuação de Calcutá, projeto a solo de Teresa Castro, e a realização da tradicional romaria ao Senhor do Calvário, no final da qual uma águia será devolvida à natureza pelo Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS). A jornada termina com uma merenda comunitária de produtos regionais na escadaria do Monte do Calvário.