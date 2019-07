Desenvolvimento do turismo nacional tem “ninho” na Covilhã

O Centro de Inovação do Turismo (NEST) tem como objetivos a incubação de empresas, a identificação de tendências internacionais de inovação no turismo (a partir da análise de dados) e o apoio ao tecido empresarial, além de servir interesses do setor a nível nacional.

A cerimónia inaugural foi presidida por Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, que considerou que «só aproveitando o potencial de todo o território nacional» o país pode continuar a crescer no turismo e em termos económicos. O governante justificou assim a localização do NEST, sublinhando que a decisão mostra que «é possível para o interior de Portugal conquistar serviços de excelência para servir todo o país». Pedro Siza Vieira acrescentou ainda que «não aproveitar da melhor maneira todas as potencialidades» das várias regiões do país seria o equivalente a «deitar fora uma grande riqueza e eu confesso que o desperdício é uma coisa que me horroriza bastante», sublinhou, afirmando que este projeto faz parte de uma estratégia «a dez anos» para fazer crescer e diversificar ainda mais o turismo em Portugal.

Vítor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, descreveu o NEST como «uma importante plataforma giratória onde a inovação para o turismo conflui com a aceleração de novos projetos», destacando ainda a importância da «economia digital» no mesmo. O edil elogiou «com particular regozijo» o novo projeto de turismo, referindo que é «um reconhecimento do Governo» ao trabalho e potencial da cidade. Na cerimónia marcaram presença Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal e presidente da direção do NEST, e a secretária de Estado do Turismo, uma das mentoras do projeto. Ana Mendes Godinho afirmou que o novo centro é «a realização de um sonho que parecia impossível» e irá constituir «um instrumento-chave para afirmar Portugal como uma referência mundial na inovação no Turismo, antecipar tendências, digitalizar a oferta e contagiar todo o país».

O NEST é uma associação de direito privado sem fins lucrativos constituída em fevereiro de 2019 por oito empresas fundadoras: ANA Aeroportos, Brisa, Google, Microsoft, Millennium BCP, NOS, BPI e Turismo de Portugal. A sua localização na Covilhã prende-se com objetivos da Estratégia Turismo 2027 de «criar valor por todo o território, ao longo de todo o ano». O novo centro terá como prioridades «a experiência dos turistas, “big data” & “analytics”, soluções em sustentabilidade e competências digitais», de acordo com a autarquia.