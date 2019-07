Batalha da Gardunha anima Castelo Novo

O ciclo “12 em Rede” prossegue o seu itinerário para a Aldeia Histórica de Castelo Novo (Fundão). Esta sexta-feira tem início a festa inspirada pela “Grande Batalha da Gardunha”, que decorre até domingo.

A estória conta que nesta localidade surgiram, em tempos, luzes misteriosas no céu «cruzando-se a grande velocidade, como uma épica batalha entre seres extraterrestres». Estes acontecimentos sobrenaturais, lembrados pelas gentes da aldeia, ficaram marcados no imaginário popular por lembrarem os fenómenos celestiais do séc. XVI (Nuremberga, em 1561 e Basileia, cinco anos depois, em 1566). O mito torna-se assim pretexto para trazer à aldeia beirã concertos de música antiga, provas de vinhos, oficinas gastronómicas e visitas guiadas ao anfiteatro medieval localizado na Serra da Gardunha.

Em destaque está uma recriação teatral de “A Grande Batalha da Gardunha”, esta sexta-feira (22 horas), no Largo do Pelourinho, e um concerto encenado sobre “Os Hábitos de D. João V” no sábado, na Igreja Matriz (22h30). Para as crianças haverá o atelier de “Histórias Criativas”, com workshops e sessões de contos. O evento é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, com o apoio do município do Fundão, Junta de Freguesia de Castelo Novo, associações e agentes económicos locais. A iniciativa é apoiada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).