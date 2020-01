A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, estão reunidos esta terça-feira com os autarcas da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda, para fazer um balanço do processo de descentralização iniciado no ano passado e ouvir as necessidades dos municípios da região nessa matéria.