Mulher dá à luz no carro com auxílio dos Bombeiros de Almeida

Foto: Luís Faustino/Bombeiros de Almeida

Um bebé nasceu esta madrugada com ao auxílio de dois bombeiros de Almeida numa viatura civil. A mãe, uma mulher romena de 32 anos, entrou em trabalho de parto ainda em casa, mas não teve tempo de chegar ao hospital da Guarda para concretizar o parto.

O chefe da corporação, Luís Faustino, que auxiliou no parto, explicou a O INTERIOR que «a senhora encontrava-se dentro da sua própria viatura, acompanhada pelo marido, quando foi abordada por um rapaz que passava na rua e deu conta de que estava alguém em trabalho de parto». De acordo com o responsável «o veículo estava estacionado perto do quartel, tendo o rapaz alertado os bombeiros para a situação», por volta das 4 horas da manhã.

Ao chegar ao local Luís Faustino – que já realizou sete partos no seu serviço como bombeiro – verificou que a mulher de nacionalidade romena estava já a dar à luz, tendo o parto sido realizado «dentro do automóvel civil», com o auxílio do pai da criança. Após proceder ao corte do cordão umbilical, e depois ao transporte do recém-nascido para a viatura do INEM «para estar mais quentinha», mãe e filha foram transportadas para o Hospital da Guarda, onde chegaram dentro de meia hora.

Os médicos do Hospital Sousa Martins, na Guarda, não autorizam ainda o contacto com a família, mas fonte da ULS Guarda garantiu a O INTERIOR que tanto a mãe como a bebé estão bem de saúde.