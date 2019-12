Mêda: Unidade de Saúde Familiar funciona desde sexta-feira

A Unidade de Saúde Familiar (USF) “Mimar Mêda” abriu portas na sexta-feira no centro de saúde daquela cidade, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A estrutura vai servir 6.200 utentes e funciona todos os dias úteis, das 8 às 20 horas. A segunda USF do distrito da Guarda é coordenada pela médica Teresa Baltazar e envolve onze profissionais, nomeadamente quatro médicos, quatro enfermeiros e três assistentes técnicos. Segundo a ULS, vai prestar «cuidados de saúde personalizados à população inscrita – consultas programadas, atendimento de situações de doença aguda em todo o horário de funcionamento, cuidados de enfermagem e cuidados domiciliários – e compromete-se a dar resposta a todas as solicitações, sejam de índole médica ou de enfermagem, no próprio dia e durante o horário de funcionamento». A outra Unidade de Saúde Familiar a funcionar na área de abrangência da ULS guardense situa-se na sede do distrito e designa-se “A Ribeirinha”.