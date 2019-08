Está a decorrer até 15 de setembro o prazo para apresentação de propostas ao 4º Orçamento Participativo da Câmara de Manteigas. Segundo a autarquia, podem participar cidadãos recenseados, naturais, residentes ou estudantes no concelho, com idade igual ou superior a 16 anos. As propostas devem ser submetidas no site oficial da iniciativa, em participa.cm-manteigas.pt.