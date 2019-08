Um homem de 38 anos morreu esta madrugada na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias em que seguia, em Rocamador, no concelho de Sabugal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta foi dado pelas 5 horas e para o local foram mobilizados bombeiros de Sabugal e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Guarda.

A vítima mortal era presidente da Junta de Freguesia da Rapoula do Côa, naquele concelho.