Feira medieval de Belmonte inspira-se na “Lenda do Cativo”

“A Lenda do Cativo de Belmonte”, um quadro existente no museu de Ponta Delgada, nos Açores, inspira a temática da edição deste ano da feira medieval de Belmonte, que acontece de 14 a 18 de agosto.

O evento conta com animação de rua, uma ceia medieval, um torneio de luta de espadas, mas também várias oficinas, passeios de burro, cortejos, espetáculos de teatro e vários momentos musicais. O mercado medieval abre portas esta quarta-feira pelas 19 horas, uma hora depois do tradicional cortejo que percorre as ruas da vila até ao castelo. No dia seguinte terá lugar uma ceia medieval no interior da fortaleza e será apresentado o espetáculo comunitário “A Lenda do Cativo de Belmonte” (22 horas). O mercado mantém-se até dia 18, realizando-se ainda oficinas de forquilha de cordão, cota de malha, tiro com arco, bem como espetáculos de teatro e concertos de Berros de La Corte (dia 16), Barbarian Pipe Band (dia 17) e Trabucos (dia 18). A feira medieval conta com 136 expositores e é organizada pela autarquia e pela EMPDS – Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte.