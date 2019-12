Manteigas: Pavilhão Municipal reabre após requalificação

O município de Manteigas anunciou que concluiu a empreitada de requalificação do pavilhão gimnodesportivo do Centro Cívico.

«Mais de três décadas após a sua construção, milhares de utilizadores depois e de terem acontecido centenas de eventos desportivos e culturais, o pavilhão mereceu extensas obras de manutenção e renovação, destacando-se a construção de novos balneários, a melhoria na circulação, um novo mobiliário (para atletas e espetadores), a aplicação de guardas de segurança e a realização de pinturas interiores e exteriores», refere a autarquia. A reabertura do equipamento aconteceu no último fim de semana, com um jogo do Sameiro para o Nacional de Futsal da IIª Divisão.