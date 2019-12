Albino Tavares à frente do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco

O coronel Albino Tavares é o novo comandante do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR. A tomada de posse aconteceu na segunda-feira, numa cerimónia presidida pelo comandante-geral da GNR, tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel.

O oficial ingressou nos quadros permanentes da GNR em 1991 e é doutorado em Ciências da Comunicação, mestre em Direito e Segurança e licenciado em Ciências Militares. É natural do Pisão-Coja (Arganil) e já desempenhou os cargos de assessor do comandante operacional da GNR e de presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). Foi ainda diretor do Departamento de Proteção Civil da Câmara Municipal de Oeiras, segundo comandante operacional nacional da ANPC e comandante dos Destacamentos Territoriais da Lousã e da Covilhã, entre outros.