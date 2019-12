Hotéis da região com grande procura para a Consoada

Embora os menus e pacotes das estâncias hoteleiras da região não estejam acessíveis a todos, a verdade é que o hábito de comer o bacalhau fora de casa já não é tão exclusivo como era antes. «Os pedidos de consoada nos nossos hotéis têm evoluído positivamente sendo que já existe uma tradição assumida de bem receber nesse período festivo», afirma Ana Morais, da direção geral de operações do grupo Natura IMB Hotels.

Ao que O INTERIOR apurou, os hotéis do grupo estão praticamente completos para a ceia de Natal, embora a ocupação seja distinta no que respeita ao alojamento na mesma noite. No Hotel Vanguarda os lugares disponíveis para o pacote especial de Ceia e Almoço de Natal estão preenchidos (embora ainda haja quartos disponíveis), assim como no Lusitânia, também na Guarda. Neste último a Ceia de Natal tem um custo de 50 euros por pessoa e o almoço do dia seguinte de 35 euros por pessoa. Já no Puralã – Wool Valley Hotel & SPA (na Covilhã) e no H2otel (hotel termal em Unhais da Serra) a lotação também já está esgotada. Na maioria dos casos as reservas foram efetuadas por pessoas residentes em Portugal, «embora existam alguns casos de nacionalidade brasileira», explica Ana Morais. (O INTERIOR tentou obter os preços dos pacotes de Natal nestes hotéis, mas não obteve essa informação em tempo útil).

Na Guarda os alojamentos locais e residenciais ainda não estão completos para essa noite, mas, no que respeita a dormidas, grande parte possui um número reduzido de quartos disponíveis. A Guesthouse da Sé e o Hotel Santos já estão lotados, de acordo com o site de reservas Booking. Já em plena Serra da Estrela o cenário é idêntico. Os hotéis do grupo Luna – que detém o Luna Chalets da Montanha, Luna Hotel Serra da Estrela e Luna Hotel dos Carqueijais – estão lotados para o Natal, uma tendência que se mantém desde 2018. «No passado as três unidades foram vendidas com um pacote de três noites, pois era fim de semana prolongado. Este ano a venda realizou-se de modo diferente com uma programação mais simples para não aumentar os preços», explica Carlos Santos, Diretor Geral das três unidades hoteleiras.

No Luna Hotel Serra da Estrela o preço para Ceia de Natal com alojamento ronda os 200 euros por pessoa (preço pode variar consoante o tipo de quarto e número de hóspedes), enquanto no Hotel dos Carqueijais o mesmo pacote custa cerca de 140 euros por pessoa. «Penso que a tradição e experiência (única) de Natal se cumpre sempre na Serra da Estrela, pois é onde existe neve e as unidades tem um serviço e atenção mais familiar, originando ocupações altas nestas datas todos os anos», diz Carlos Santos.

Em Belmonte, embora a procura pelo bacalhau natalício não seja tão ferverosa, a ocupação é superior ao habitual. No Belmonte Sinai Hotel a ocupação – à data de fecho desta edição – ultrapassava os 60%. As reservas já confirmadas referem-se ao pacote de Natal que inclui Ceia, Almoço de Natal e alojamento com um preço entre os 200 e os 222 euros, para duas pessoas. Já na Pousada Convento de Belmonte, que apenas possui menu para o jantar da véspera de Natal, a ocupação ronda os 80%, um valor superior ao do ano passado e que «tem vindo a aumentar de ano para ano». Nesta unidade hoteleira a ceia natalícia custa 36 euros por pessoa, sendo que os valores do alojamento variam consoante o quarto, mas situam-se entre os 90 e os 140 euros.

De uma forma geral a tendência é de aumento. Com ofertas mais ou menos acessíveis, passar fora a data festiva e tornou-se na tradição de muitas famílias, que preferem só desfrutar sem ter de preparar.