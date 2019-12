Maior presépio natural do país já abriu no Sabugal

O maior presépio natural de Portugal abriu esta sexta-feira no Sabugal. A recriação de cenas bíblicas ocupa cerca de 1.100 metros quadrados e foi montada com recurso a materiais recolhidos na Natureza – como troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros –, que foram trabalhados por um grupo de voluntários no atelier de artes decorativas de Natal realizado desde outubro.

A chegada dos reis magos à cidade de Belém, a gruta do nascimento de Jesus, cenas do quotidiano, artes e ofícios da época, são alguns dos cenários construídos a uma escala em que os visitantes se sentem como parte integrante do mesmo. Até 12 de janeiro, o evento “Sabugal Presépio” será também palco de um “Mercadinho de Natal” e da exposição “Natal em Beleza, Preserva a Natureza”, uma mostra de trabalhos realizados pela comunidade escolar e IPSS do concelho patente na Rua 5 de Outubro.

Há ainda uma pista de gelo ecológica, peças de teatro, concertos, animação infantil no “Bosque dos Elfos”, sessões de “showcooking”, entre outras atividades. A inauguração foi antecedida de um concerto pelo grupo “GoGospel” e uma arruada do grupo de bombos “Os Grifos”. Na ocasião foi também ligada a iluminação natalícia na cidade raiana.