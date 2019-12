Dois acidentes causam um morto e dois feridos graves na A25 e Foz Côa

Uma colisão entre um pesado e dois veículos ligeiros na A25, junto ao nó de Celorico da Beira, provocou ao final da tarde desta sexta-feira cinco feridos, dois dos quais em estado grave, adiantou fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda.

O alerta foi dado pelas 18h27 e as vítimas foram transportadas para as Urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda. Apesar do aparato, circula-se normalmente na autoestrada que liga Vilar Formoso a Aveiro, estando no local 19 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por 8 viaturas.

Em Vila Nova de Foz Côa, o despiste de um trator agrícola na estrada municipal que liga a localidade de Mós à sede do concelho causou um morto. O condutor do veículo ainda foi assistido no local, tendo sido acionado o helicóptero do INEM, mas acabou por falecer. O alerta foi dado pelas 18h31 e no local continuam 16 elementos dos bombeiros, GNR e INEM, 6 apoiados por viaturas.