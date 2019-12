Fornos de Algodres: Passeio micológico no sábado

A Confraria da Urtiga promove no sábado a 15ª edição do Passeio Micológico de Fornos de Algodres.

A jornada começa com um passeio para colheita dos cogumelos que posteriormente serão identificados e classificados. Após o almoço terão lugar palestras sobre a temática da micologia, boas práticas de colheita e consumo e toxicologia das várias espécies de cogumelos.