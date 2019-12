UBI: Pedro Neto vence concurso com ponte de esparguete que suportou mais de 106 quilos

Pedro Neto é o vencedor da categoria “Resistência” da edição deste ano do Concurso “Humberto Santos” de Pontes de Esparguete realizado na Universidade da Beira Interior (UBI) na passada sexta-feira.

A estrutura criada pelo estudante do mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica, que também conquistou o primeiro prémio em 2018, suportou desta vez uma carga de 106,20 quilos. Os segundos e terceiros lugares da competição também foram alcançados por estudantes do mesmo curso: a ponte desenvolvida por Marcos Pereira conseguiu a marca de 60,8 quilos, enquanto a de Jorge Panagopoulos ficou-se pelos 48 quilos. «Embora o recorde de carga não tenha sido superado, o aumento de peso suportado relativamente à ponte vencedora no ano transato é indicador de que os alunos continuam a empenhar-se no desenvolvimento do projeto da estrutura da ponte, assim como na sua execução aprimorada, destacou Pedro Dinis Gaspar, presidente da comissão organizadora do concurso.

Quanto à categoria “Estética”, João Correia (Eng. Aeronáutica), foi o vencedor, seguido de Cedric Soares (1.º Ciclo em Eng. Eletromecânica) e Tiago Rodrigues (Eng. Aeronáutica). A análise das características estéticas e arquitetónicas das pontes a concurso foi realizada por um júri de professores nacionais e estrangeiros, como João Lanzinha (Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura da UBI), Leandro Di Gregorio, (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Fernando Silva (Universidade Federal de Minas Gerais). A XIXª edição do concurso decorreu na Faculdade de Engenharia da UBI, no âmbito da International Conference on Engineering (ICEUBI 2019).