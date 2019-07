Terminam esta quarta-feira as inscrições para o 5º Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela, que terá lugar de 21 a 24 de agosto.

O evento, que terá como palco o Cineteatro da Casa Municipal da Cultura da cidade, é promovido pela Câmara de Seia, com o apoio da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e do Turismo do Centro Portugal.