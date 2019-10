Fundão: Longas esperas dificultam ato eleitoral

No Fundão, as longas filas e o calor levaram a que alguns eleitores não exercessem o seu direito de voto, segundo avançado pela Rádio Cova da Beira.

As cinco mesas de voto, instaladas no Pavilhão Multiusos, registaram várias filas, situação que, aliada ao calor que se fez sentir no local, fez com que pessoas mais idosas se sentissem indispostas e tivessem de ser assistidas no hospital.

Ao longo do dia a maior fila formou-se na mesa 4. Há relatos de eleitores que esperaram mais de meia hora para votar.

Apesar de confirmar o sucedido o presidente da União de Freguesias do Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo sublinha que a autarquia não tem responsabilidade na divisão dos eleitores.