Fronteira entre Portugal e Espanha com «controlos comuns» a partir de segunda-feira, anuncia primeiro-ministro

António Costa, que esteve em contacto com o seu homólogo espanhol e com Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou ter ficado definido que «a partir de amanhã», a seguir à reunião da União Europeia com os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia (UE), serão tomadas medidas no sentido de existir maior restrição nos casos de entradas relacionadas com turismo e lazer, que se deverão estender até à Páscoa.

«Amanhã serão definidas as regras que deverão passar por manter a livre circulação de mercadorias e garantir os direitos dos trabalhadores, mas deverá haver uma restrição para efeitos de turismo ou lazer, o que é importante tendo em conta que sabemos que, nas férias da Páscoa, há tradicionalmente um aumento de turistas”, referiu António Costa, que não falou em fechar a fronteira entre Portugal e Espanha.