Casal ferido com gravidade no despiste de um todo-o-terreno em Manteigas

Um casal ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste ocorrido este domingo numa estrada de terra batida em Manteigas.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente aconteceu num trilho entre as Penhas Douradas e o Covão da Ponte, no maciço central da Serra da Estrela.

As vítimas têm cerca de 30 anos e eram os únicos ocupantes do veículo todo-o-terreno acidentado, tendo sido socorridos por 18 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros de Manteigas, GNR de Montanha, VMER da Covilhã e INEM de Seia.