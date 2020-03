Marcelo convoca Conselho de Estado para decidir se decreta estado de emergência

O Presidente da República acaba de anunciar que convocou o Conselho de Estado para quarta-feira para decidir sobre eventual declaração de estado de emergência em Portugal.

Numa mensagem gravada em sua casa, onde está em quarentena, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu «a resposta» dos portugueses às medidas para conter a propagação do Covid-19 e o trabalho dos profissionais de saúde.

«Agradeço a todas as estruturas que apoiam o pessoal da saúde e as forças de segurança e a todos os que fazem circular as mercadorias», disse o Chefe de Estado, que garantiu que «as medidas que forem preciso tomar serão tomadas».

«Vencemos a pneumónica há 100 anos, vencemos crises económicas e financeiras, vamos vencer!», acrescentou «o cidadão» Marcelo Rebelo de Sousa.