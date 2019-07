Folkvinhó reúne folclore internacional

O Rancho Folclórico de Vinhó, no concelho de Gouveia, organiza mais uma edição do Folkvinhó, que reúne há 40 anos grupos etnográficos de vários pontos do planeta.

O festival, que decorre desde terça-feira e se prolonga até dia 23, tem este sábado o seu ponto alto com a tradicional gala internacional. Este ano quatro grupos portugueses (Ranchos da Casa do Povo de Maiorca, de Parceiros e de São Félix da Marinha, além do grupo local) juntam-se a três grupos folclóricos oriundos da Croácia (Folk Ensemble Preporod Dugo Selo), Colômbia (Ballet Folclorico de Paipa) e Geórgia (Folk Group Marula) para festejar a tradição etnográfica. A cerimónia de entrega de lembranças terá lugar pelas 21h30 de sábado no palco principal do festival e acontece após o desfile etnográfico pelas ruas da freguesia.